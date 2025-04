Cyberbullismo, allarme adolescenza: a Cremona un incontro per genitori e insegnanti con la dott.ssa Paola Cattenati

di Angela De Angelis

Oggi, mercoledì 2 aprile alle ore 17:30, presso la sala conferenze della Società Filodrammatica Cremonese, si terrà un importante incontro pubblico promosso dal Lyceum Club Internazionale di Cremona e dal Kiwanis Club Cremona.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, ma in particolare a genitori e docenti, per affrontare con consapevolezza un tema di estrema attualità: il cyberbullismo. Fenomeno sempre più presente nelle cronache quotidiane, spesso però se ne ignorano le vere dimensioni e, soprattutto, le cause complesse e intrecciate che lo generano.

A guidare la riflessione sarà la dott.ssa Paola Cattenati, responsabile del CRIAF – Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza Famiglia, con sedi a Pontevico e Cremona. Con oltre vent’anni di esperienza nel contrasto al disagio giovanile, il CRIAF ha posto particolare attenzione all’ambiente scolastico, conducendo un’approfondita ricerca su un campione di circa seimila studenti.

La dott.ssa Cattenati, membro della Commissione Disagio Adolescenti e Bullismo del Ministero dell’Istruzione e dell’Osservatorio Regionale Bullismo della Lombardia e della Provincia di Cremona, illustrerà i risultati di questo studio, che restituisce un quadro preoccupante del mondo adolescenziale.

Dalla ricerca emergono dati che parlano di una generazione in crisi, stretta tra ansia, solitudine, apatia e difficoltà nel distinguere il confine tra realtà e mondo virtuale. Un incontro, dunque, di grande rilevanza sociale, utile a comprendere le radici del disagio giovanile e a riconoscerne i segnali, per agire in modo tempestivo e consapevole all’interno delle famiglie e delle scuole.