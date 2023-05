Cyberbullismo, a Cardito distribuiti libri agli studenti

di Lorenzo Vitale

La casa editrice “Quindici” e il movimento “Adolescenze Estreme”, con il patrocinio del Comune di Cardito in provincia di Napoli, hanno dato il via ad una nuova significativa iniziativa per la lotta al cyberbullismo. Gratuitamente sono stati distribuiti agli studenti delle scuole mille libri. In particolare, si tratta di mille copie del libro “Avanti tutta” – Navigare nel grande mare di Internet senza restare impigliati nella Rete.

Nell’aula consiliare del Palazzo Mastrilli, in piazza Garibaldi, si è provveduto a presentare al pubblico l’opera di contrasto al cyberbullismo. Tra i presenti, oltre al sindaco Cirillo, figuravano anche l’assessore alla scuola Sossio Giordano, il responsabile per la Campania della casa editrice Quindici, Massimiliano Cerullo e l’esperto di informatica Carlo Capasso.

Il sindaco Giuseppe Cirillo ha dichiarato: “Il volume che stiamo consegnando agli alunni carditesi contiene consigli anche per genitori ed educatori ed è stato realizzato grazie all’impegno degli imprenditori locali, che hanno voluto sostenere l’iniziativa.” Cirillo ha poi proseguito: “i rischi della rete, dei social, vanno affrontati con consapevolezza e dobbiamo mettere in atto tutte le misure necessarie per aiutare i nostri ragazzi e ragazze a difendersi”.