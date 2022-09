Decreto aiuti: fondi saliti a 14 miliardi di euro

Il decreto aiuti ter prevede un nuovo bonus per aiutare le famiglie in difficoltà dopo il caro bollette. Il nuovo sussidio prevede un bonus di 150 euro, con un importo si inferiore rispetto al precedente di 200, ma con una platea di riferimento più ampia, pari a 22 milioni di persone, poichè destinata anche a coloro i quali hanno un reddito inferiore a 20 mila euro lordi annui. La misura è diretta anche ai pensionati.

Il voucher trasporti per l’acquisto di abbonamenti, con un rimborso fino a 60 euro potrà essere emesso ancora fino a dicembre e fino ad ora ne sono stati emessi 730 mila. Hanno accesso a questo contributo coloro i quali presentano una soglia Isee inferiore ai 35 mila euro annui.

Il budget messo a disposizione con il decreto aiuti per l’anno 2022 è salito a a 14 miliardi di cui 6,2 possono essere utilizzati subito dopo l’approvazione del parlamento.

Altri fondi del decreto aiuti sono destinati al settore terzo e allo sport, al raddoppio del credito d’imposta per le aziende non energivore ed inoltre è stato confermato il raddoppio del credito d’imposta. Circa 40 milioni saranno destinati a teatri, cinema e luoghi di cultura per pagare le bollette. Altri fondi andranno agli impianti sportivi, alle piscine e alle palestre. Anche le scuole e i patronati riceveranno dei fondi: quest’ultimi 250 euro per l’aumento della componente energia.

Confermato anche il taglio sulle accise dei carburanti e l’iva applicata.100 milioni di euro destinati anche alle aziende di trasporto locale ed autotrasporto per fronteggiare il rincaro dell’energia.