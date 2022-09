Commozione Re Carlo ai funerali ed un misterioso biglietto

Commozione per Re Carlo ai funerali della madre la Regina Elisabetta II. Non è riuscito a trattenere l’emozione il Sovrano che ha accompagnato all’Abbazia di Westminster il feretro della Regina insieme agli altri membri della famiglia reale. Re Carlo non era l’unico ad essere commosso: accanto a lui c’erano anche i suoi fratelli che sono apparsi tutti turbati ed emozionati.

Re Carlo III inoltre ha lasciato un biglietto sulla bara della Regina così come fecero i figlie William ed Henry alla morte della madre. Sul biglietto scritto a mano c’era la frase”In amorevole e devota memoria Carlo R”, dove la R dopo il nome indica la dicitura “REX” cioè Re o Regina ed utilizzato per la firma nei documenti ufficiali.

Re Carlo inoltre ha voluto confezionare una corona da porre sul feretro della madre ed essa non è stata realizzata in schiuma, bensì in muschio e quercia, dove questi insieme ai fiori ed al fogliame sono stati raccolti nei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House, le residenze più amate della regina, e sono stati scelti per il loro simbolismo. Il mirto è infatti il simbolo di un matrimonio duraturo e felice come lo fu quello della Regina con Filippo di Edimburgo. Il mirto stesso era stato raccolto da una pianta cresciuta da un rametto che era nel bouquet da sposa di Elisabetta II.