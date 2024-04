Decreto Primo Maggio: in arrivo il Superbonus per chi assume

di Rita Milione

Decreto Primo Maggio: è in arrivo il decreto Lavoro-Mef attuativo della riforma fiscale che fa partire il maxi incentivo in tutta Italia per chi aumenta l’occupazione stabile. La misura, che prevede una quota deducibile del costo del lavoro pari al 120% (maggiorata al 130% per specifiche categorie di lavoratori interessati quali i giovani, le donne e soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza), si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma societaria, e ai lavoratori autonomi.

Nel Def di aprile il governo ha previsto che questa nuova forma di incentivazione al lavoro stabile, che ha preso il posto di alcuni incentivi assunzionali scaduti a dicembre, possa interessare, in prima battuta, circa 380mila imprese.

Superbonus per chi assume: ecco i requisiti richiesti per ottenerlo

Per beneficiare della super deduzione del 120 o 130%, si devono rispettare alcuni requisiti: