Derby Salernitana-Napoli, pronto il dispositivo di traffico: ecco i divieti

In occasione della partita Salernitana-Napoli, in programma il 21 gennaio allo stadio Arechi, il Comune di Salerno ha varato il dispositivo di traffico per tifosi e residenti.

Il dispositivo di traffico

Dalle ore 7 è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli presso il sottopasso di fronte il Ruggi, Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino), Via Degli Uffici Finanziari – incrocio Via Allende, Via dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, Area di parcheggio riservato alla tifoserie ospite, Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”- Area antistante Novotel.

Derby Salernitana-Napoli: istituito il divieto di circolazione dalle ore 14

A partire dalle ore 14:

Sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Sarà istituito il divieto di transito pedonale (fatta eccezione per i residenti) nel sottopasso di fronte al Ruggi, nel sovrappasso in Via dei Carrari, Via Fangarielli in direzione dello stadio Arechi.

Derby Salernitana-Napoli: regole dalle 14 alle 18

Dalle 14 alle 18 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno l’obbligo di svoltare a sinistra; sempre nella stessa fascia oraria sarà istituito, per i veicoli proveniente dalla Via Clark con direzione orienta, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Regole dalle 19: 15

Dalle 19.15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti da via Lungomare Colombo, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.