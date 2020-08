Bufera sui social, Di Maio pubblica una foto con amici in compagnia di Andrea Scanzi e riceve critiche per non aver rispettato il distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina

Nelle ultime ore la foto che ritrae il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il giornalista Andrea Scanzi ha fatto il giro di tutti i social suscitando non poche critiche. L’attenzione di tutti è stata catturata dal mancato rispetto del distanziamento sociale. Nella foto infatti la compagnia è troppo vicina e nessuno usa la mascherina.

“Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna. Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti”– ha scritto su facebook Luigi Di Maio nel post dove compare il selfie incriminato.

A poche ore dalla pubblicazione le critiche hanno invaso la pagina social del ministro. Molti commenti hanno sottolineato infatti che il distanziamento sociale è un obbligo che va rispettato da tutti. Altri utenti invece hanno fatto notare che portare i dispositivi di sicurezza personale è d’obbligo per arginare i contagi di coronavirus.

Il selfie su facebook insomma sembra essere un vero flop per la comunicazione digitale di Luigi Di Maio.

