Diletta Leotta, compleanno da favola senza Can

Diletta Leotta ha festeggiato 30 anni. Tantissimi ospiti vip e un unico assente

La sua amata Sicilia e tantissimi ospiti vip al suo fianco: così Diletta Leotta ha deciso di festeggiare i 30 anni. Installazioni luminose, candele e ballerine in piscina, altalene volanti e acrobati; un vero e proprio compleanno da favola per la conduttrice di Dazn. Avvolta in un abito scintillante e coda di cavallo alta, la conduttrice ha voluto con lei tutti i suoi colleghi: Elodie, Gregorio Paltrinieri, Rossella Fiamingo e Daniele Battaglia.

Dalle pochissime foto pubblicate, però, sembrerebbe esserci un grande assente: il suo fidanzato (o ex?) Can Yaman. La sua assenza confermerebbe la notizia, circolata nelle ultime ore, della fine della loro relazione. La Leotta, però, sembrerebbe essere più raggiante che mai e a dimostrarlo, i balli scatenati con amici e amiche ma anche il duetto con Elodie sulle note della canzone «Parole Parole».

Sui social, però, si è scatenata la polemica per alcune foto del party in cui si vedono delle giovani donne “trasformate” in lampadario: le ragazze infatti posano con un paralume sulla testa. “Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti” ha twittato qualcuno. “Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario”, ha scritto un altro. Tantissimi i commenti di disapprovazione.