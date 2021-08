Incidente in mongolfiera in provincia di Siena: donna precipita nel vuoto

E’ purtroppo deceduta una donna che aveva accompagnato i turisti per un giro panoramico in mongolfiera. L’ Incidente da un’altezza di 10 mt

L’Incidente in mongolfiera è avvenuto in una località in provincia di Siena, a Buonconvento. La donna pilota di 40 anni originaria di Cesena aveva da poco lasciato scendere un gruppo di turisti dopo un tour panoramico, quando all’improvviso, forse per repentino aumento di pressione, la mongolfiera ha ripreso quota e dopo pochi istanti la donna è stata sbalzata fuori.

Il gruppo di turisti che ha tristemente assistito alla scena del volo della donna per alcune decine di metri, ha prontamente chiamato i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

L’incidente in mongolfiera è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina e al loro arrivo i Carabinieri hanno avviato tutte le indagini per ricostruirne la dinamica ed individuarne eventuali responsabilità. L’ipotesi più accreditata attribuisce ad un problema tecnico relativo alla pressione la probabile causa.

Inoltre l’Agenzia Nazionale per la scurezza del volo ha avviato anch’essa un’indagine, inviando sul posto un proprio investigatore operativo per verificare le cause che hanno determinato la morte del pilota. La mongolfiera è stata poi sottoposta a sequestro.