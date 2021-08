Clima, agenzia USA: “Luglio 2021 mese più caldo di sempre”

La temperatura risulta di 0,9° superiore alla media del periodo. Il clima estremo favorisce anche incendi e fenomeni naturali durissimi

Un disastro ecologico. Il Luglio appena concluso è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Lo rivelano i dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale statunitense che si occupa degli oceani e del clima. Secondo le rilevazioni registrate sulle temperature degli oceani e della superficie terrestre, la temperatura complessiva registrata lo scorso mese è stata di 0,93 gradi centigradi sopra la media.

“In questo caso essere al primo posto è il posto peggiore in cui stare. Luglio è abitualmente il mese dell’anno più caldo nel mondo, ma il luglio 2021 si sia consacrato il mese più caldo di sempre.” ha dichiarato il direttore del NOAA, Rick Spinrad. Luglio 2021 è stato il mese più caldo da 142 anni, da quando cioè partirono le prime rilevazioni. Solo due giorni fa, c’è stato il record registrato in Sicilia: si sono sfiorati i 49 gradi, la temperatura più alta mai rilevata in tutta Europa.

Nell’emisfero settentrionale, la temperatura registrata è di 1,5 gradi sopra la media, facendo segnare la più alta mai registrata dal 2012. L’Asia ha registrato il luglio più caldo mai registrato, superando il precedente massimo del 2010, l’Europa ha avuto il suo secondo luglio più caldo di sempre dopo il 2018, pareggiando quello del 2010. Il Nord America, il Sud America, l’Africa e l’Oceania hanno avuto tutti un Luglio tra i 10 più caldi da che esistono dati.

Condizioni che favoriscono la propagazione degli incendi e ne amplificano la forza distruttiva. Mentre l’Italia si appresta a vivere il week end più caldo dell’estate, roghi persistono in diverse parti del paese, in particolare in Sicilia e Calabria. La situazione per il clima appare gravissima.