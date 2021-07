Italia investita ancora da caldo rovente. Da domani si toccheranno i 40 grandi al sud. Quali sono le città più colpite?

Ancora caldo record per via dell’anticiclone africano. Da oggi, 7 luglio, le temperature raggiungeranno i 40 gradi al Sud e sfioreranno la medesima vetta al Centro. In alcune zone del nord, invece, sono previste copiose precipitazioni. In particolare il livello di massima allerta è previsto a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Rieti. L’allerta gialla per il maltempo interessa, invece, il Piemonte.

Nel dettaglio

Come riportano gli esperti di 3bmeteo.com, mercoledì sarà la giornata più calda al Centro-Nord, con temperature a 37-38 gradi in Valpadana, Toscana, Umbria e bassa Sardegna. Il Sud soffrirà maggiormente con punte di 40 gradi nel foggiano e 37-38 gradi nel cosentino e catanese. I valori massimi raggiungeranno i 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 gradi al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 40 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (Siracusa, Catania, Sanluri)

Giovedì ci sarà un piccola controtendenza, con qualche precipitazione che farà abbassare le temperature, tranne in Emilia Romagna e Trineveneto. Il caldo stringerà ancora nella sua morsa l’Adriatico e tutto il Sud, con punte di 39-40 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia. Venerdì, invece, temperature in calo in quasi tutto il Centro-Nord, compresa la Sardegna, con la Campania intorno ai 31-34 gradi e Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ancora alle prese col caldo africano.