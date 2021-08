Escursionista sulle Alpi Apuane precipita di 20mt

Un escursionista milanese è precipitato di 20mt dalla cima del monte Carchio nelle Alpi Apuane. Diverse fratture, ma viene portato in salvo

L’uomo era domenica scorsa in gita con sua moglie per un escursione sulle Alpi Apuane. Ad un certo punto i due decidono di separarsi ed incontrarsi di nuovo nel luogo concordato. Ma quando la donna non vede tornare il marito per l’orario previsto decide di contattare i soccorsi.

L’uomo è stato infatti ritrovato alle 21:30 dai Vigili del Fuoco. Il 62enne originario di Milano era precipitato dalla cima del monte Carchio in provincia di Massa Carrara a Montignoso. I soccorsi hanno impiegato quasi 2 ore per recuperare la vittima, che dopo esser scivolato, è caduto finendo su una pietraia a 20mt più in basso.

Riverso a terra, l’uomo non è riuscito più a rialzarsi a causa delle numerose fratture che gli impedivano di muoversi. Le fratture hanno interessato le braccia, una gambe oltre la ferita alla testa.

Gli operatori del 118 hanno portato in salvo l’uomo grazie ad una speciale barella e l’intervento del soccorso Alpino toscano (Sast). Le operazioni di salvataggio sono durate quasi due ore a causa del sentiero impervio per raggiungere la località dell’incidente.

Il 62enne è stato trasportato all’ospedale di Cisanello di Pisa con un’ambulanza che lo attendeva a valle.