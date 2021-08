L’Eca reintegra i club usciti dalla Superlega: tra questi Milan e Inter

Buone notizie per 9 club che aderirono alla Superlega. L’Eca li reintegra e tra questi ci sono Milan e Inter. Amarezza per l’altra italiana

L’Eca ha reintegrato Inter, Milan e gli altri 7 club che sono usciti dalla Superlega. Lo ha comunicato proprio l’associazione europea dei club con una nota ufficiale. Restano ancora fuori, invece, Juventus, Real Madrid e Barcellona.

“A seguito della ricezione da parte dell’ECA di richieste specifiche che chiedevano al Consiglio dell’ECA di prendere in considerazione il ritiro delle loro precedenti richieste di dimissioni dell’aprile 2021, il Comitato Esecutivo dell’ECA ha concordato che i seguenti club manterranno la loro adesione ordinaria all’ECA per l’attuale ciclo di adesione all’ECA 2019-23 : AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, Club Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC e Tottenham Hotspur FC”, si legge nella nota.

Nel comunicato, inoltre, si legge che il Consiglio Direttivo dell’associazione europea dei club “ha preso in considerazione il riconoscimento da parte dei Club che il cosiddetto progetto European Super League non era nell’interesse della più ampia comunità calcistica e le loro decisioni comunicate pubblicamente di abbandonare completamente il progetto ESL.” Infine “ha anche riconosciuto la volontà dichiarata dei club di impegnarsi attivamente con l’ECA nella sua missione collettiva di sviluppare il calcio europeo per club, nell’interesse aperto e trasparente di tutti, non di pochi”.

Una svolta importante, dunque, per Milan e Inter. Ancora in ballo, invece, la Juventus. Il club di Agnelli, infatti, non è ancora reintegrato nell’ associazione europea dei club. E a quanto pare la questione andrà per le lunghe.