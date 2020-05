Andrà in onda sabato 16 Maggio su Raiuno “Europe Shine a Light”, lo show sostitutivo dell’Eurovision. Diodato si esibisce dall’Arena di Verona

Quelle di un’Arena di Verona vuota fatta vibrare solo dalla voce di Diodato che canta “Fai Rumore” con tutta la fame di liberazione possibile, è un’altra di quelle immagini che vorremo riguardare quando ci saremo lasciati tutto alle spalle per ricordarci che tutto è andato davvero bene.

Intanto, ognuno dalle proprie case, ci godremo questa emozione sabato 16 Maggio a partire dalle 20.35 su Raiuno nel corso di “Europe Shine a Light”, lo show sostitutivo dell’Eurovision (annullato quest’anno causa Coronavirus) commentato per l’Italia da Flavio Insinna e Federico Russo. Nel corso della serata, tanti ospiti (Mahmood, Il Volo, Francesca Michielin, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Albano) e un omaggio a Domenico Modugno.

Diodato approda ad “Europe Shine a Light” al culmine di un anno ricco di soddisfazioni e di premi: prima la vittoria a Sanremo 2020 con Fai Rumore, poi (appena una settimana fa) il David di Donatello alla Miglior Canzone Originale per “Che vita meravigliosa”, canzone portante dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek “La Dea Fortuna”.

Qualcuno dirà “Se non fosse stato per il Coronavirus, magari avrebbe potuto tentare il triplete“, ma Antonio assicura che nella musica, arrivare primi non è mai davvero la cosa più importante: “Dai balconi allo show, questa canzone è importante perchè cancella i confini, la musica è motivo di unione e sottolinea che siamo tutti uguali, permette di renderci uniti più della politica“.

