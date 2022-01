Doc 2, perchè non andrà in onda il 3 Febbraio?

Doc 2 tornerà in onda giovedì 10 Febbraio su Raiuno: una settimana prima lascerà spazio alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. Anticipazioni

Una settimana di stop per le nuove puntate di Doc – Nelle tue mani: giovedì prossimo, 3 Febbraio 2022, il medical drama campione d’ascolti con Luca Argentero, non andrà in onda per lasciare spazio su Raiuno alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus.

Lo stesso Argentero è atteso salire sul palco dell’Ariston in una delle serate della kermesse televisiva e musicale d’Italia. Nulla è ancora confermato, ma dovrebbe farlo insieme ad altri due bellissimi della fiction, Lino Guanciale e Raoul Bova, che approfitteranno di uno spazio seguitissimo per presentare i loro nuovi progetti.

Doc 2 tornerà regolarmente in onda con due nuovi episodi govedì 10 Febbraio 2022, alle 21.25 su Raiuno. Di seguito anticipazioni e qualche curiosità.

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari

Tra le new-entry di Doc – Nelle tue mani c’è anche Giusy Buscemi. L’ex Miss Italia, eletta da Fabrizio Frizzi esattamente dieci anni fa, veste il camice di Lucia Ferrari, giovane psicologa specializzata in disturbi post-traumatici da stress chiamata ad aiutare i medici del Policlino Ambrosiano di Milano a superare gli strascichi del Covid-19. Tra i suoi pazienti più difficili, c’è il dottor Gabriel Kidane (Alberto Boubakar Malanchino) che negli scorsi episodi ha addirittura disertato la terapia, continuando invero a fare un massiccio uso di psicofarmaci e mentre è stretto nella morsa di continui attacchi di panico.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Giusy Buscemi ha svelato di essersi preparata al ruolo consultando un vero psicologo, il dottor Marco Schicchitano: “Per costruire il personaggio”, dichiara, “sono partita dai suoi racconti e ho aggiunto il fatto che è una psicologa giovane, che non vede l’ora di mettere in pratica quello che ha studiato. Lucia ha poi una grande capacità di ascolto, importantissima per chi decide di fare questo mestiere”