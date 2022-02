Doc 2, anticipazioni quinta puntata in onda il 17 febbraio 2022

Doc 2: anticipazioni sulla quinta puntata della nota fiction in onda giovedì 17 Febbraio alle 21.25 su Raiuno

Doc 2: ecco cosa succederà nella prossima puntata in onda giovedì prossimo, 17 febbraio 2022, su Rai 1 alle 21:25. Luca Argentero tornerà a tenerci compagnia nelle vesti di Andrea Fanti e insieme ai suoi colleghi sarà protagonista di due nuovi episodi, “Streghe” e “Padri”.

Streghe

Andrea dovrà curare una giovane donna che però si trova in carcere perché accusata di aver ucciso sua figlia. Fanti si troverà quindi a dover combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale. Nonostante i molti problemi e nemici che Andrea ha in ospedale, lo rivedremo riavvicinarsi inaspettatamente ad Agnese. Quella che è sempre più lontana da Fanti, dopo quanto accaduto a Lorenzo, è Carolina, sua figlia. La ragazza è infatti responsabile del dottor Lazzarini e i sensi di colpa continuano a tormentarla e a farle fare scelte sbagliate. Gabriel, nel frattempo, sembra pronto a partire ma c’è qualcosa che continua a frenarlo. Sarà per la morte della sua amica durante l’emergenza Covid?

Padri

Riccardo finalmente riuscirà a staccare dal lavoro e partirà con Alba per un weekend romantico. La gita però non andrà come previsto e tra i due sembrerà arrivato un punto di rottura. C’entrerà il suo avvicinamento a Carolina?Damiano, invece, sarà costretto a tornare a Roma per aiutare il padre che si trova in una situazione abbastanza spinosa. Sarà Caruso ad offrirgli una mano, ma non senza chiedere qualcosa in cambio. In fondo, Damiano è nel team di Doc e ha anche scoperto delle cose compromettenti su di loro. Cosa starà ancora tramando Caruso affinché Andrea non torni ad essere primario?