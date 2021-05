Doc – Nelle tue mani: al via ieri le riprese per la seconda stagione della fiction di Rai1, campione d’ascolti con Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani tornerà presto su Rai1 con una serie di nuovi episodi, le cui riprese sono iniziate ieri. Tra conferme e new entry, la seconda stagione di uno dei fiori all’occhiello di Rai Fiction, potrebbe già arrivare entro la fine di quest’anno o la prossima primavera. A dare notizia delle riprese gli stessi attori, che hanno pubblicato nel pomeriggio di ieri foto e storie su Instagram mentre erano sul set. In primis, il protagonista, Luca Argentero, che si è mostrato con l’inconfondibile camice dello “smemorato” dottore Andrea Fanti.

Nei prossimi episodi si cercherà di rispondere a tutti gli interrogativi che sono stati lasciati aperti nel corso degli ultimi episodi di Doc – Nelle tue mani. Tra questi; che ne sarà di Giulia Giordano (Matilde Gioli), che stanca dell’amore di Andrea per l’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), aveva chiesto il trasferimento in un altro ospedale? Il dottor Fanti le aveva chiesto di restare al suo fianco come collega: accetterà la proposto? Una sorte analoga era toccata anche a Lorenzo (Gianmarco Saurino); quest’ultimo, dopo essere stato costretto ad ammettere di aver fatto uso di oppiacei, aveva chiesto un periodo di aspettativa. Dubbio, poi anche su Gabriel, che aveva deciso di rinunciare all’amore per Elisa (Simona Tabasco) per tornare in Africa e curare la sua gente. Ma sarà davvero così?

New entry e conferme

Insomma, la fiction campione di ascolti, seguita da oltre 7 milioni di telespettatori e le cui riprese furono interrotte a causa del Covid-19, ha fatto tesoro del successo lasciandoci tutti con il fiato sospeso. Presto avremo sicuramente maggiori informazioni; ma, tra le novità, ci sarà sicuramente un nuovo volto, quello dell’ex miss Italia, Giusy Buscemi, che interpreterà una nuova dottoressa in forza al Policlinico. Confermati Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri, che torneranno ad essere i dottori specializzandi Riccardo Bonvegna e Alba Patrizi. Ancora in scena in Doc – Nelle tua mani anche Sara Lazzaro e Beatrice Grannò, interpreti di Agnese e Carolina, rispettivamente ex moglie e figlia di Fanti. Non si sa, invece, chi lascerà la fiction, ma sono state annunciate delle uscite di scena che potrebbero far molto parlare.