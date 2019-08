Dolcenera si racconta ai microfoni del programma Io e te

La cantante Dolcenera, come se fosse nel salotto di casa, ha parlato di sé ai microfoni di “Io e Te”. Dall’infanzia solitaria al lungo fidanzamento con Gigi Campanile

Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico. Da tutti è conosciuta come un’artista piena di energia e carisma ma in realtà dietro al sorriso nasconde numerosi segreti.

Ospite al programma Io e te, infatti, la cantante salentina ha dato vita ad un’intervista surreale in cui senza remore si è raccontata: “Ho una parte fuori di testa che mi permette di scrivere e poi c’è quella parte meccanica che ha studiato ingegneria meccanica e che le permette di non perdersi. Sono un po’ fuori di testa, alcuni dei miei migliori amici non mi sopportano” – ha confessato Dolcenera, poi, aggiunge – “Soffro d’ansia, ma non sempre. C’è stato un periodo in cui scrivevo tutto il giorno e poi smaltivo l’ansia della scrittura cucinando”.

Emanuela Trani è nata a Galatina il 16 maggio del 1977. A soli 6 anni si avvicina al mondo della musica. La sua carriera inizia nel 1996 quando fonda insieme ad altri musicisti I codici zero. La band apre poi i concerti degli Articolo 31. La prima svolta per la sua carriera arriva nel 2002 tra le nuove proposte Festival di Sanremo, dove riesce ad imporsi con il brano Siamo tutti là fuori. Il suo talento nella scrittura si trasferisce anche in campo letterario quando cura la prefazione del romanzo Schiena contro schiena.

Se oggi la cantante è estroversa e molto loquace, da bambina era esattamente l’opposto. “Da ragazzina ero un po’ solitaria. Parlavo solo con le persone che mi interessavano. Fino ai 18 anni, uscivo e non parlavo con nessuno tranne che con le persone che ritenevo attraenti dal punto di vista intellettivo.” ha confessato nell’intervista.

Dolcenera ha sempre fatto parlare di sé per la musica. Poco mondana, la cantante è fidanzata da anni e la sua vita privata non è mai stata oggetto di gossip e pettegolezzi. Sulla sua lunghissima storia d’amore con Gigi Campanile che è anche il suo manager, Dolcenera ha infine rivelato: “Io e il mio ragazzo stiamo bene, ma è un casino perché lavorando insieme, è difficile mettere in primo piano la vita di coppia rispetto alla vita lavorativa”.