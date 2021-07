Dove c’è musica: nuova versione in doppio vinile per il celebre album di Ramazzotti

Fuori oggi, in versione doppio vinile, l’album più iconico di Eros Ramazzotti, nonché uno dei più famosi della musica italiana: Dove c’è musica

La Sony Music ha appena annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali di tutti dischi che hanno segnato il percorso professionale e artistico di Eros Ramazzotti. Un viaggio articolato in varie tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, provenienti direttamente dal catalogo digitale dell’artista.

Il percorso di Eros21, un dialogo tra passato e presente per il cantautore dei record, prende il via oggi con Dove c’è musica, il settimo album del musicista romano, uno dei titoli più iconici della storia della musica italiana nel mondo, che viene riproposto in una versione in doppio vinile colorato blu completamente inedita. Un pezzo da collezione per tutti i fan di Eros, uno degli artisti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.

Ma le novità non finiscono quì. L’album è disponibile da oggi anche su tutte le piattaforme digitali in versione rimasterizzata, offrendo cosi un’incredibile esperienza di ascolto, qualitativamente superiore.

L’album è considerato il simbolo della maturità artistica di Ramazzotti, che lo vide coinvolto per la prima volta in veste di cantante, autore e produttore. Dove c’è musica resta ancora oggi il segno indelebile di un artista che, come afferma lui stesso, ha sempre voluto “cantare la realtà, l’immaginazione ma soprattutto l’amore, che è la forza più grande che abbiamo”.

Un meraviglioso viaggio in 12 tracce che evidenziano la caratura di un artista capace di incantare intere generazioni. Dalla titletrack che apre il disco; alla celebre e dolcissima L’Aurora, scritta per la figlia appena nata; alla hit mondiale Più bella cosa, brano che per Ramazzotti “può essere dedicato a qualsiasi cosa bella e importante”, premiato nel 1997 agli MTV Europe Gold Awards e diventato il simbolo di milioni di coppie in tutto il mondo.

Inoltre, per celebrare l’uscita worldwide di Eros21 – Dove c’è musica, Apple Music propone a partire da oggi una sezione dedicata. Sarà infatti disponibile in tutto il mondo una videointervista esclusiva, che si aggiunge ad alcune playlist pensate per festeggiare la riedizione dell’album.