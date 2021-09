Draghi sbanca nei sondaggi politici, gli italiano lo preferiscono a Conte

Mario Draghi Presidente del Consiglio bis, il 67% degli italiani è favorevole ad un secondo mandato per l’attuale premier

Draghi conquista la maggior parte degli italiani, nei sondaggi politici editi da Ipsos per Di Martedì, trasmissione in onda su La7, si legge che il 67% degli italiani è soddisfatto della scelta di incaricare Mario Draghi a formare un nuovo Governo. Il 52% degli italiani afferma di preferire Mario Draghi come prossimo Presidente del Consiglio, contro il 29% che mostra la propria preferenza per Giuseppe Conte.

Il Governo dalle larghe intese sostenuto dall’ampi maggioranza contenente Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Lega e Forza Italia per il 45% puo’ funzionare, mentre per il 35% no. Per il 57% degli italiani il fatto che la Lega di Salvini abbia scelto di sostenere un Governo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europea rappresenta una mossa di opportunismo politico e per il 32% un segno di maturità politica.

Mario Draghi nuovo Presidente del Consiglio? Il 67% degli italiani vorrebbe che l’attuale premier ricevesse un nuovo incarico per un altro mandato. Mario Draghi supera così i consensi di Giuseppe Conte sbancando nei sondaggi politici.

Il Presidente del Consiglio riceve consensi anche sull’intenzione di introdurre un ipotetico obbligo vaccinale. Il 65% degli italiani che si dice favorevole alla sua introduzione. Solamente il 25% è invece contrario al vaccino anti-Covid obbligatorio, mentre il restante 10% non si esprime.