Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4: annunciato un nuovo capitolo

di Antonio D'Amore

Un annuncio che ha rincuorato i fan del famoso manga e anime giapponese di Akira Toriyama: nella nottata è stata confermata l’uscita del quarto capitolo della saga di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.

Al momento non si sanno ulteriori informazioni a riguardo: il teaser mostrato da Bandai Namco non riporta alcuna data di uscita, nemmeno approssimativa. Si ipotizza che il rilascio potrebbe accadere verso la fine del 2023 o nel corso del 2024. Probabilmente si potranno avere più informazioni durante gli eventi estivi come la Gamescom, l’E3, la Summer Game Fest e sopratutto l’EVO 2023 in programma ad agosto.

Il teaser rilasciato da Bandai Namco strizza l’occhio ai più nostalgici, mostrando alcuni video di gameplay dei capitoli precedenti di Budokai Tenkaichi in un tubo catodico. Poi si passa ad uno schermo pieno con Goku che si trasforma in Super Saiyan Blue, novità di Dragon Ball Super.