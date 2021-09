Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: i due confermano la relazione

I due protagonisti dei reality targati Canale 5, Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, hanno deciso di confermare la loro relazione e fare la prima apparizione pubblica al Festival di Venezia

Dopo settimane di speculazioni, in cui si vociferava di una possibile relazione tra Drusilla Gucci, ex partecipante dell’ Isola dei Famosi, e Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island finalmente è arrivata una conferma. Reduci da un recente viaggio in Turchia, l’occasione scelta da i due per rivelare il loro amore è stato proprio l’evento cinematografico più importante d’Italia: Il Festival di Venezia.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono stati fotografati insieme alla prestigiosa Biennale, posando per le telecamere e condividendo un bacio sul red carpet veneziano. I rumors riguardo la loro relazione sono iniziati durante l’estate, in attesa di una conferma dai diretti interessati e una prima apparizione pubblica.

Come se non bastasse, la conferma è arrivata anche dallo stesso Francesco Chiofalo, il quale ha confessato di aver già incontrato la madre di Drusilla. Ecco una sua recente dichiarazione: “Si confermo, ci stiamo conoscendo. Lei è una persona molto interessante e stiamo bene insieme. Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho conosciuto anche sua madre, ma preferisco andarci con i piedi di piombo, visto che mi sono da poco lasciato con Antonella Fiordalisi”.