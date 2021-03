L’argentino vede la luce in fondo al tunnel: fatti progressi nel suo processo di recupero dall’infortunio

Quella di Paulo Dybala poteva e doveva essere una stagione piena di successi in scia con i progressi fatti nell’era Sarri. Ma l’argentino a causa di incomprensioni tattiche con Pirlo prima e vari infortuni dopo, ha vissuto da spettatore la non esaltante stagione dei bianconeri.

Ora per Dybala però sembra essere arrivato il momento di tornare agli ordini di Pirlo. La Joya, infatti, vede la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il recupero dall’infortunio al legamento collaterale mediale. I progressi fatti sono apparsi infatti molto notevoli.

Dagli ultimi controlli infatti è emerso un netto miglioramento delle sue condizioni. A quanto pare è tutto frutto delle cure delle ultime settimane, che sembra stiano rispettando le aspettative. Tanto che l’attaccante della Juventus, è pronto addirittura per il ritorno agli allenamenti a pieno ritmo. Cosa che potrebbe accadere già tra oggi e domani.

Il miglioramento nel decorso è stato sostanziale dopo essersi consultato a Barcellona con Ramon Cugat. Il medico, specialista in quel tipo di inofrtuni ha fatto capire l’importanza di non forzare il recupero. Sotto le cure di Cugat, Dybala ha affrontato una cura lenta ma di qualità. Il tutto per far si che tornasse al 100% e senza il rischio di nuove ricadute che avrebbero compromesso del tutto la stagione.