Eboli, violenza all’uscita di scuola: 13enne ferito

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo episodio di violenza a scuola. Ad Eboli, in provincia di Salerno, all’uscita dell’istituto scolastico “Virgilio” di Santa Cecilia, sono volati pugni tra ragazzi sotto gli occhi dei genitori e del conducente di un autobus. Un accaduto a dir poco riprovevole, un episodio di violenza davvero spiacevole anche per il modo e per i motivi per il quale è avvenuto. Entrambi i litiganti, infatti, frequentano lo stesso istituto.

Come riportato dal quotidiano “La Città“, i due coinvolti nella rissa di Eboli sono stranieri. Ad essere stato ferito è un tredicenne, subito supportato e medicato da tutti i presenti. La mamma di un giovanissimo alunno della scuola, non coinvolto nell’episodio, ha espresso il suo parere in merito, dopo aver offerto supporto al ragazzo coinvolto.

“Ho accompagnato il bambino 13enne ferito a casa. Aveva un occhio grosso come un cocomero. Spero che i genitori siano andati in ospedale.” ha dichiarato la stessa mamma.

Tra i testimoni oculari della rissa, nessuno è intervenuto direttamente per placarla. Tutti quanti, invece, si sono mossi collettivamente in un appello al sindaco Mario Conte per garantire maggiore sicurezza e controlli davanti agli istituti scolastici.