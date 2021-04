Il venerdì è un giorno speciale per gli appassionati di musica. Ecco la classifica Itunes Italia che vede trionfare Colapesce & Dimartino

I più esperti sapranno sicuramente che il venerdì è un giorno speciale per gli appassionati di musica. Quotidianamente abbiamo la possibilità di acquistare e ascoltare musica sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Youtube e Apple Music e, tutti i fruitori, probabilmente, saranno a conoscenza della playlist “New Music Friday” che possiamo trovare sulle piattaforme citate in precedenza. Pronti a scoprire la nuova classifica Itunes Italia?

Potrebbe interessarti:

Classifica Itunes – Top 20

1. Al primo posto si piazza uno dei brani sanremesi più ascoltati e comprati su tutte le piattaforme digitali. Sto parlando della super hit “Musica leggerissima” di Colapesce & Dimartino.

2. La seconda posizione è stata conquistata da una new entry molto interessante: “Tuttapposto“, il brano di Giordana Angi in collaborazione con Loredana Bertè che anticipa il terzo album di inediti dal titolo “Mi Muovo“.

3. RM dei BTS e eAeon hanno pubblicato il brano “Don’t!” che sarà contenuto nel nuovo disco di inediti di eAeon dal titolo “Fragile”.

4. Scende al quarto posto “Buongiorno Vita“, il nuovo singolo di Ultimo presentato durante un evento speciale all’interno del Colosseo.

5. Al quinto posto si piazza Iko Iko (feat Small Jam) di Justin Wellington.

6. Altra new entry che si piazza al sesto posto: “Cabriolet Panorama” fa proseguire il viaggio dei The Kolors all’interno degli anni ’80.

7. Scende al settimo posto la colonna sonora del nuovo spot di WindTre. Il brano di Fred De Palma, “Ti raggiungerò”, riuscirà a conquistare i numeri delle sue precedenti hit?

8. All’ottavo posto troviamo il nuovo singolo di Anna Tatangelo dal titolo “Serenata”.

9. Sale al nono posto il brano di Deddy dal titolo “0 passi” scritto, tra gli altri, anche dalla cantautrice Giordana Angi.

10. Al decimo posto troviamo il singolo “Leave The Door Open” del duo Slik Sonic, formato da Bruno Mars e il rapper Anderson Paak.

Dalla 11esima alla 15esima

11. All’undicesimo posto troviamo “La genesi del tuo colore“, il singolo sanremese di Irama.

12. Dodicesima posizione per “Voce“, il singolo sanremese presentato sul palco dell’Ariston dalla giovane Madame.

13. Rientra nelle prime venti posizioni, “Follow You” degli Imagine Dragons uscito lo scorso 12 marzo come primo estratto del quinto album in studio.

14. Il brano “Friday” di Riton vede la partecipazione delle celebrità di internet Mufasa e Hypeman. Il singolo contiene un campionamento di “Push the Feeling On“, singolo di successo dei Nightcrawlers del 1992.

15. Al quindicesimo posto si piazza “Confetti”, il nuovo singolo delle Little Mix realizzato in collaborazione con Saweetie.

Classifica Itunes dalla 16esima alla 20esima

16. Sedicesima posizione per il brano di Aka7even che ha conquistato il disco d’oro. Sto parlando del singolo “Mi manchi” che sta scalando le classifiche radiofoniche in tutta Italia.

17. Esce oggi il terzo singolo estratto dal prossimo album di inediti di Billie Eilish: la ballad, dal titolo “Your Power“, racconta varie situazioni di abuso di potere, a cui tutti, almeno una volta, abbiamo assistito.

18. Al diciottesimo posto troviamo il bellissimo brano di Alessandra Amoroso dal titolo “Sorriso Grande” che, sicuramente, continuerà a farci ballare fino a Settembre.

19. Al penultimo posto Sangiovanni, un concorrente di Amici che cade dalla sesta alla diciannovesima posizione con la sua “Lady“. Vi ricordiamo che il brano ha già conquistato il disco d’oro con oltre 25 000 copie vendute.

20. A chiudere la classifica c’è Tancredi, uno dei concorrenti di Amici, che si piazza all’ultimo posto di questa top 20 con il brano “Leggi dell’Universo“.

Classifica Itunes Italia aggiornata alle ore 16.00