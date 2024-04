Eclissi di Sole in Italia: quando ci sarà? Le date

di Rita Milione

Un’eclissi di Sole è un tipo di eclissi, ovvero un noto fenomeno ottico-astronomico, abitualmente associato al sistema “Sole-Terra-Luna”, caratterizzato dall’oscuramento di tutto, o di una parte del disco solare da parte della Luna, visto dalla Terra.

È il tipo di fenomeno più studiato e più conosciuto nel campo delle osservazioni astronomiche, in quanto, durante la fase centrale, è possibile studiare con facilità la cosiddetta corona solare. Il fenomeno si verifica soltanto se la Luna è ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro angolare lievemente maggiore di quello del Sole.

Le tre date sono:

29 marzo 2025: eclissi di sole parziale visibile in Italia con oscuramento del Sole intorno al 20%;

12 agosto 2026: eclissi di sole totale in Spagna e parziale in Italia, con oscuramento del Sole che in alcune località potrà arrivare al 90%;

2 agosto 2027: eclissi di sole in Europa meridionale, quasi totale in Sicilia meridionale (più del 90%) e totale al 100% solo a Lampedusa.

Quella del 2 agosto 2027 sarà uno spettacolo unico da qualunque parte dell’Italia la si osserverà, ma non c’è dubbio che il luogo migliore per osservare l’evento astronomico sarà la Sicilia meridionale, dove la copertura del Sole sarà quasi totale (98%). Tuttavia, in un unico luogo del Paese l’eclissi sarà davvero totale, ovvero al largo di Lampedusa. Solo da qui infatti il Sole apparirà oscurato al 100%.