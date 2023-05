Egitto, nave portacontainer incagliata nel Canale si Suez

di Rita Milione

Una nave portacontainer battente bandiera di Hong Kong, la Xin Hai Tong 23, si è incagliata nel Canale di Suez in Egitto: lo ha reso noto l’armatore, come riporta la Bbc. Tre rimorchiatori egiziani stanno cercando di liberare la nave, che si trova a sud del canale, sul suo lato orientale. La situazione si è in breve tempo risolta, circa un’ora e un quarto dopo il primo annuncio la nave è stata liberata dai rimorchiatori. I dati di tracciamento hanno mostrato la nave descrivendola come “non sotto comando”. Nessuna nave si muoveva in quell’area del canale quando la nave era bloccata.

Su Twitter la compagnia Leth ha spiegato che “sono in corso tentativi per rimetterla in galleggiamento” e che al momento del fatto l’imbarcazione si lascia dietro 4 navi” che sarebbero dovute entrare nel Canale verso le 6,00.

Due anni fa il Canale di Suez in Egitto è rimasto impraticabile per quasi una settimana dopo che una gigantesca nave portacontainer era rimasta bloccata: nel marzo 2021 la Ever Given, una colossale nave portacontainer si era schiantata contro un argine su un tratto a corsia unica del canale, bloccando il corso d’acqua. Un massiccio sforzo di salvataggio da parte di una flottiglia di rimorchiatori, aiutati dalle maree, aveva liberato la nave sei giorni dopo, mettendo fine alla crisi e consentendo a centinaia di navi in ​​attesa di passare attraverso il canale.