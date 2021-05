A quasi un anno dalla nascita di Carlotta, la prima figlia, Eleonora Daniele desidera diventare una mamma bis: “Ne parlo con Giulio”

Eleonora Daniele vorrebbe diventare una mamma bis.

A quasi un anno dalla nascita di Carlotta, la prima figlia, la conduttrice di ‘Storie italiane‘ sogna di rivivere la gioia della maternità. La Daniele racconta a Diva e Donna il desiderio condiviso con il marito Giulio Tassoni: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale“.

La stessa aggiunge: “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te“. Di primaria importanza per Eleonora l’appoggio del marito: “E’ stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato“. Essere mamma è un ‘mestiere’ che coltiva con orgoglio ogni giorno: “Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo“.

Il messaggio su Instagram

Eleonora Daniele (che prima di diventare conduttrice Rai, ha iniziato la sua carriera al Grande Fratello 2) volle annunciare personalmente la nascita di Carlotta agli estimatori che la seguono su Instagram con una foto in cui si vede la sua mano stringere quella della piccola e questo messaggio:

“Eccoti qui amore mio. E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri sera alle 20.15 desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita“.