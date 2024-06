Elezioni Baronissi: segui su ZON.it la diretta dello spoglio

di Redazione ZON

Il momento clou è alle porte. Oggi, 10 Giugno, infatti, a partire dalle ore 13, ci sarà lo spoglio elettorale per le Elezioni Amministrative di Baronissi. Per l’occasione, ZON.it seguirà in diretta streaming, tramite una trasmissione costruita ad hoc, l’evento tanto atteso. La trasmissione sarà un momento fondamentale per analizzare e commentare i risultati elettorali in tempo reale, offrendo al pubblico un’analisi dettagliata e autorevole. A condurre saranno i giornalisti Luca Scafuri e Danilo Iammancino.

Durante lo streaming sui canali della pagina Facebook Zerottonove.it e Zon.it con location all’interno della redazione in Corso Garibaldi 76 a Baronissi, ci sarà poi tanto spazio per numerosi ospiti che commenteranno in diretta i risultati. Nello specifico, sarà presente una delegazione del Forum dei Giovani di Baronissi, della Pro Loco della città, il sindaco in carica Gianfranco Valiante, il quale interverrà direttamente ai microfoni del giornale. Presente anche il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra e il sindaco di Mercato San Severino, il dott. Antonio Somma.

Presenti anche ex sindaci storici della Città come Giovanni Moscatiello e Franco Cosimato che arricchiranno di spunti l’incontro coadiuvati dalla presenza di alcuni nostri colleghi giornalisti che si occupano di politica sul territorio come Mario Rinaldi, Francesco Ienco e Mimmo Scafuri.