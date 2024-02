Elezioni, Orban nel gruppo di Meloni dopo le Europee?

di Antonio Jr. Orrico

Certe partnership non finiscono mai davvero. Viktor Orban, premier dell’Ungheria, si prepara a entrare nel gruppo dei Conservatori (ECR) in Europa, guidato attualmente da Giorgia Meloni. Da Bruxelles, il primo ministro ungherese ha parlato del futuro di Fidesz, partito di cui è a capo, all’interno dello spettro UE. Lo schieramento, fino a qualche anno fa, faceva riferimento al Partito Popolare (EPP), abbandonato però nel 2021 dopo anni di dissapori e scontri. Ora, invece, ci sarà il passaggio alla famiglia dei Conservatori.

“L’idea era di entrare già prima, ma a questo punto lo faremo dopo le elezioni. Comunque la risposta è sì, siamo pronti ed entreremo nei Conservatori.” ha dichiarato lo stesso Orban. In questo modo, si rafforza l’alleanza con Fratelli D’Italia e con Giorgia Meloni. I due si sono incontrati diverse volte nelle ultime ore passate nella capitale belga per il Consiglio europeo straordinario. Prima un faccia a faccia notturno, in albergo, per fare il punto sul caso di Ilaria Salis. Poi un pre-vertice insieme agli altri principali leader europei per superare lo stallo sui fondi all’Ucraina, che si era creato dopo che lo scorso dicembre il premier ungherese aveva posto il veto sul sostegno a Kiev.

Era stato l’unico membro dell’UE a farlo. Secondo quanto proviene da alcune fonti, Meloni avrebbe avuto un ruolo di primo piano proprio nello sblocco delle trattative riguardanti i fondi di Kiev. Il sodalizio sembra, peraltro, destinato a rinforzarsi proprio grazie a questa nuova partnership europea. L’obiettivo europeo di Meloni è quello di tentare un avvicinamento graduale con i Popolari, partito di riferimento di Ursula Von Der Leyen.