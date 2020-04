Secondo la bozza di uno dei decreti per il Coronavirus, il Governo rinvierà le elezioni regionali e comunali. La data designata sarebbe l’Autunno del 2020

L’emergenza Coronavirus prosegue, non si arresta, e inevitabilmente presenta scenari disastrosi anche per la politica italiana. Infatti, è sempre più probabile che il Governo rinvierà le elezioni regionali e comunali previste in primavera. Lo slittamento del voto era stato inizialmente previsto con il primo decreto governativo, ma era stato rinviato. Fino ad oggi: non è ancora chiaro in quale provvedimento lo inserirà l’esecutivo, ma secondo Fanpage la bozza dell’articolo da inserire in un testo è già pronta.

“Sarà disposto il rinvio delle elezioni, al fine di evitare, nell’attuale situazione emergenziale, l’occasione di fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità, al di sotto delle misure precauzionali di contrasto adottate e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza per i cittadini.” cita il testo della bozza riportata. Questa decisione non comporta maggiori spese per lo Stato perché non sono ancora partite le procedure per le elezioni previste per la primavera.

Nella bozza del decreto si prevede anche il rinvio delle elezioni suppletive per il Senato. Ben sei regioni dovrebbero essere chiamate a votare nel 2020. Stiamo parlando di Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia. La novità è che la durata del mandato (degli attuali consigli regionali) durerà cinque anni e quattro mesi e non più cinque anni, come previsto dalla legge.

A questo punto, dunque, si prorogherà la scadenza di quattro mesi decisa inizialmente. L’obiettivo è arrivare al voto in Autunno.

Leggi anche