Elliot Page si mostra a torso nudo, in forma smagliante e con un volto sereno e felice dopo l’intervento di rimozione al seno

L’attore Elliot Page, classe 1987, ha pubblicato la sua prima foto dopo l’intervento di mastectomia totale, tappa fondamentale del suo percorso di transizione. La decisione, come ha raccontato l’attore – candidato all’Oscar per Juno – in un’intervista, è maturata durante il lockdown quando, come la maggior parte delle persone, ha avuto la possibilità e tanto tempo di riflettere. Tante elucubrazioni mentali, a causa anche della paura del giudizio altrui, per capire chi realmente si sente di essere. Dopo la decisione di dichiarare la sua omosessualità, facendo coming out, Page ha quindi deciso che poi così non avrebbe potuto esprimersi pienamente nella sua persona. Di qui la decisione di rimuovere gli ultimi tratti femminili rimasti, che non gli consentivano di guardarsi serenamente allo specchio – diritto inviolabile di ogni essere umano.

L’intervento di rimozione del seno ha avuto un grande successo, ma non solo fisicamente (e si vede dall’addome scolpito e dalla forma smagliante), ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. In un momento in cui, anche in Italia, il tema dei diritti alla libertà di espressione sessuale prende sempre più piede contro chi rema contro, quello che spicca di più nella foto postata da Elliot Page è il suo sorriso. Un sorriso a “trentadue denti”, specchio di un’anima che finalmente ha trovato la sua strada, un’anima che non riusciva più a convivere con il corpo nel quale si trovava e che finalmente è riuscito a sbocciare.