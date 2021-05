Una Vita, 25 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 25 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Potrebbe interessarti:

Ursula è morta e con lei si è concluso un importante capitolo per la storia di Acacias. La Dark Lady ne ha fatte passare di ogni a tutti i suoi vicini, ma ora che è morta è caccia all’assassino. Ovviamente a porre fine alla via è stata un’altra dark lady del quartiere, Genoveva Salmeron. Aiutata da Ismael, la Salmeron ha organizzato un agguato ai danni di Ursula che da tempo ormai minacciava di smascherarla, riuscendoci quasi in più di un’occasione. Per evitare che ciò avvenisse e che il matrimonio con Felipe saltasse, l’unica soluzione era liberarsi di lei una volta per tutte.

Una volta sparata da Ismael, a ucciderla definitivamente è stata proprio Genoveva e con lo stesso pugnale della Dicenta. Nonostante l’ottimo piano, non sono riusciti a nascondere il cadavere che rimasto nella neve è stato ben presto ritrovato e identificato. Ora Mendez ha avviato un’indagine e tutte le prove riportano proprio alla Salmeron, che però continuerà a negare. Felipe dal canto suo, vorrebbe credere alla sua futura moglie, ma si fida di Mendez e del suo intuito per cui inizierà a nutrire seri dubbi sulla sua futura moglie. Nel frattempo, Marcia è pronta a lasciare il quartiere, ma prima chiederà un favore a Santiago/Ismael che riguarda proprio l’Alvarez-Hermoso: di cosa si tratterà?