Emilia-Romagna, emergenza maltempo: due le vittime

di Rita Milione

L’ondata di maltempo che ha travolto l’Emilia-Romagna, soprattutto nell’area a cavallo delle province di Bologna e Ravenna, ha provocato due vittime mentre circa 500 persone hanno dovuto lasciare le proprie case per precauzione o per sfuggire alla furia delle esondazioni. Dopo mesi di siccità, una quantità di pioggia in 48 ore che non ha precedenti ha gonfiato fino alla tracimazione i fiumi in pianura e provocato frane e smottamenti in montagna e collina. Alcuni argini si erano già rotti ieri, ma è stato nella notte che la situazione si è aggravata con l’intensificarsi delle precipitazioni.

Numerose le persone costrette ad abbandonare le proprie case, a Faenza sono state evacuate 250 persone, 60 a Castel Bolognese e 60 a Conselice. “Molte di queste persone sono adesso nel palazzetto dello sport. Ci sono decine di cantine allagate, il maltempo ha avuto un impatto molto forte”, racconta a LaPresse il sindaco di Faenza, Massimo Isola. “C’è un intero quartiere completamente sommerso dall’acqua, dopo una notte estremamente drammatica”, ha aggiunto.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha fatto sapere di essere “al lavoro per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”. Richiesta accolta dal ministro Musumeci che ha firmato “il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto dell’Emilia Romagna. Per fronteggiare la situazione emergenziale, il nostro dipartimento assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali”.