Marco Bocci colpito da un virus ha perso la memoria

di Gaudieri Brunella

Marco Bocci colpito da un virus, racconta la sua esperienza alle Iene, in cui dichiara di aver perso la memoria dopo questo contagio. Marco riferisce che i suoi amici lo chiamano “ma chi”, “ma dove”, “ma quando” perchè ripete spesso queste domande e usa Google maps per girare nei posti in cui ha vissuto ed è cresciuto.

Marco racconta di aver dovuto studiare il doppio, spesso si è sentito ignorante, danneggiato, poichè i ricordi che ci si porta da una vita ci dicono chi siamo. Bocci ora pensa che nonostante abbia perso i ricordi, molti dei quali non sono autentici ma corrotti dall’immaginazione, ha smesso di cercare e pensa oggi sia quasi un colpo di fortuna non ricordare tante cose e che magari forse c’era davvero qualcosa di particolare ed importante che valeva la pena dimenticare. A volte, dichiara apertamene, di far finta di non ricordare cose che invece ricorda benissimo, lasciando in qualche modo indietro un pezzo del suo passato per vivere il presente e sentirsi un uomo più felice.

Questo virus raro che lo ha colpito 4 anni fa ed a cui è sopravvissuto, ha colpito quella parte del cervello che governa la parola e la memoria, mandandole in tilt. Per un po’ ha parlato una lingua incomprensibile che nessuno capiva fino a quando, anche se la parola era sparita per poi ritornare la memoria no. Oggi è possibile che guardi un film ben 6 volte prima che si ricordi di qualche dettaglio per accorgersi di averlo già visto.