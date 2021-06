La Federazione danese ha pubblicato una nota per comunicare le attuali condizioni di Christian Eriksen: “Resterà in ospedale per accertamenti”

La prima notte di Eriksen è trascorsa senza ulteriori problematiche al Rigshospitalet, dove resterà anche per i prossimi giorni. Il centrocampista ha scosso tutto il mondo, che si è ipnotizzato in attesa di notizie positive sulla sua condizione di salute.

“Ultime notizie: questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha inviato i suoi saluti ai suoi compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e continua ad essere ricoverato per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della nazionale ha ricevuto assistenza in caso di crisi e continuerà a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per il sostegno a Christian Eriksen a partire dai tifosi, giocatori, le famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni, club ecc. Incoraggiamo tutti a inviare il loro saluto alla federazione danese e ci assicureremo che siano tutti passati a Christian e la sua famiglia” – questo è quanto emerso sul profilo ufficiale della Danimarca.

Nelle prossime ore saranno accertate con più precisione le cause che hanno portato all’arresto cardiaco e le conseguenze per la carriera del calciatore, sperando che Eriksen riesca presto a tornare in campo.