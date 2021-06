Oggi pomeriggio a Parigi si gioca la finale maschile del Roland Garros tra Djokovic e Tsitsipas. Il serbo in vantaggio negli scontri diretti

Ultimo atto del Roland Garros. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, a Parigi si gioca la finale maschile dello Slam francese tra Djokovic e Tsitsipas. Il greco in semifinale ha battuto al 5° set Zverev, mentre il serbo è riuscito nuovamente nell’impresa di battere Nadal, che ha perso la sua terza partita a Parigi dal 2005.

Potrebbe interessarti:

Djokovic, vincitore del Roland Garros nel 2016, partirà naturalmente con i favori del pronostico, ma Tsitsipas ha giocato un ottima stagione sulla terra, e nel corso del torneo si è dimostrato superiore a tutti i suoi avversari. Il greco è in ottima forma, ed è pronto più che mai ad entrare tra i giocatori che in carriera hanno vinto almeno uno Slam.

Djokovic, invece, ha un’occasione più unica che rara. Vincendo oggi, oltre ad arrivare a quota 19 Slam, può diventare il primo giocatore della storia ad aver vinto almeno due volte tutti e quattro i tornei del Grand Slam. Il serbo, infatti, ha trionfato nove volte in Australia, cinque a Wimbledon, tre a New York e una sola volta al Roland Garros. Per Djokovic sarà la 29^ finale Slam in carriera, per Tsitsipas invece è la prima.

I precedenti sono a favore del serbo, che conduce 5-2 negli scontri diretti. Tsitsipas ha vinto il loro primo incrocio a Toronto nel 2018 e a Shanghai nel 2019. Djokovic invece ha vinto in finale a Madrid nel 2019 e a Parigi-Bercy nello stesso anno. Nel 2020 ha battuto il rivale a Dubai e nella semifinale del Roland Garros, mentre quest’anno ha trionfato nei quarti di finale a Roma.