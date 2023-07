Erri De Luca: ”La vostra generazione mette insieme il proprio futuro con quello dell’intero pianeta”

di Annamaria Postiglione

Erri De Luca è stato ospite alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival di cui è stato l’ideatore del logo di quest’anno.

Lo scrittore durante la giornata ha incontrato i giurati e ha raccontato ai nostri microfoni del suo modo di vedere le nuove generazioni:

”La vostra generazione mette insieme il proprio futuro con quello dell’intero pianeta. Un sentimento di responsabilità che nessuna generazione precedente ha avuto. Questa gioventù è una gioventù che studia moltissimo ed è imbarazzante quanto siano più competenti di quelli che dovrebbero assumerli. Questo divario può solo promettere bene per il futuro ”

Erri De Luca ha anche fatto una profonda riflessione sulla parola indispensabili; tema principale del festival per la sua 53esima edizione:

”Faccio una distinzione tra insostituibili e indispensabili. I primi siamo ognuno di noi; indispensabile è quello che ognuno di noi può fare. Il compito che ci viene assegnato o ci assegniamo nei confronti del nostro tempo e della nostra comunità”

Insieme ai giurati invece, Erri de Luca ha parlato dello sciopero che sta avvenendo in questi giorni ad Hollywood:

“Non credo che l’Italia, e anche altri parti del mondo, abbiano quella massa critica di lavoratori uniti e solidali, la possibilità di unione tra di loro, che c’è invece in America su grande scala. Noi siamo in una scala troppo ridotta per raggiugere quella massa critica capace di reagire come un corpo unico.”