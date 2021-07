Etnagigante: Roy Pace rilascia due nuovi brani fuori dagli schemi

Etnagigante è diventata ormai una delle realtà discografiche più solide e professionali, presenti nel mercato italiano. Tra le sue ultime release spiccano due singoli inediti: “Meloni” di Allafineguglielmo e “Skifo” di Torto

Guidata dal talento e dall’ingegno di Roy Paci, la label Etnagigante si pone come unico obiettivo, quello di portare nel Belpaese una nuova accezione di musica. Una musica che fonda le sue radici nelle vivaci e frizzanti sonorità mediterrane.

Come lo stesso Paci ammette, il segreto consiste nello commettere su giovani artisti emergenti, provenienti da diverse scene per genere ed attitudine; che trovano la loro connessione, il loro punto di incontro, nella vision all’avanguardia di Etnagigante. Alla base vi è un forte desiderio di allargare gli orizzonti, attraverso una concezione avveniristica di contaminazione ed interscambio musicale e, conseguentemente, culturale.

“Ho sempre creduto nel potere terapeutico della musica, nella sua capacità di essere un potentissimo strumento in grado di sanare l’anima, di colmare vuoti e tutto ciò è fondamentale per l’essere umano, oggi più che mai. In un periodo così buio per il mondo intero, lavorare con giovani artisti mi ha regalato grande energia e vibrazioni positive. Etnagigante è la loro casa. La nostra factory è un luogo dove potersi esprimere, trarre ispirazione e sostegno sentendosi parte di una “family”. Che dire, Etnagigante provoca indipendenza!– ha dichiarato Roy Paci.

Ed è proprio attraverso l’attenzione all’artista ed alle sue inclinazioni, la ricerca, la sperimentazione – saldamente interconnesse alla tradizione popolare italiana -; che nascono le produzioni di Etnagigante.

Le ultime release: “Meloni” di Allafineguglielmo e “Skifo” di Torto

Produzioni cucite ad hoc sull’artista e sul suo progetto musicale, come quelle da cui hanno preso vita le ultime due release di casa Etnagigante, “Meloni” di Allafineguglielmo e “Skifo” di Torto, entrambe distribuite da Artist First.

“Meloni”, apripista del nuovo EP di Allafineguglielmo di prossima uscita, è un pezzo dolce e malinconico, saturo di romanticismo, sentimento e raffinatezza. Scritto dallo stesso artista in un freddo pomeriggio di Febbraio, viaggiando con la mente alla piacevole sensazione donata dalla brezza estiva, il brano punta il focus sul superamento della rassegnazione, portando l’ascoltatore alla consapevolezza del proprio stato emotivo ed invitandolo a ricercare quel benessere che consente di alleggerire l’anima da una routine monotona, oppressiva.

Invece “Skifo”, il nuovo singolo di Torto, nasce durante il lockdown come valvola di sfogo da un inimmaginabile periodo di limitazioni e restrizioni, con l’intenzione di trasporre se stessi e la propria mente alla preziosa condizione di libertà ritrovata alla fine del tunnel. Torto ha come unico obiettivo quello di far compiere all’ascoltatore un itinerario tra le note. Un sorta di viaggio mentale che l’artista stesso inizia nel momento in cui stringe la penna tra le dita per far chiarezza dentro sé e guardare oltre le maschere e le classificazioni. Un brano da cui è impossibile non farsi trascinare, quasi travolgere, avvolto da una forza magnetica che fa confluire tutte queste emozioni e sentimenti in un desiderio assoluto di libertà.

Due pubblicazioni diverse per genere e contenuti, unite dal sapiente lavoro di Roy Paci alla produzione e dal messaggio.

Etnagigante si prepara a regalarci nuove release nel corso dell’estate; inediti ricercati a curati nei minimi dettagli che catalizzeranno l’attenzione del pubblico di ogni fascia d’età.