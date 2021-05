La prima sorpresa di Euro 2020 arriva dalla Spagna, con l’esclusione eccellente di Sergio Ramos e la non convocazione di giocatori del Real Madrid

La Spagna non potrà contare sul proprio capitano, Sergio Ramos non fa parte della lista dei convocati di Luis Enrique. Un vero e proprio colpo di scena, condito dalla esclusione di tutti i giocatori spagnoli del Real Madrid. La squadra per eccellenza della Liga non sarà rappresentata nel torneo. Mancano anche Vazquez, Carvajal, Isco e Asensio.

“Abbiamo riflettuto molto sulla decisione su Sergio Ramos. Devo attenermi a ciò che penso sia meglio per la Nazionale. La mia ammirazione per lui è sempre stata chiara” – ha ribadito Luis Enrique. Il capitano dei Blancos ha dovuto convivere con diversi problemi muscolari nel corso della stagione e il ct iberico vuole soltanto calciatori che stiano al meglio dal punto di vista fisico. Tra le assenze spicca anche quella di Saul Niguez.

I convocati della Spagna di Luis Enrique

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez

Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021