Oggi si giocano due partite di Euro 2020, entrambe valide per il Gruppo F. L’Ungheria sfida Cristiano Ronaldo, in serata Mbappè vs Havertz

Con le partite di oggi, si chiude la prima giornata della fase a gironi di Euro 2020. Tutte le big scese in campo fino ad ora, ad eccezione della Spagna, hanno conquistato i tre punti. Oggi si giocano solo due gare, valide per il Gruppo F, entrambe imperdibili. Alle ore 18:00 fa il suo esordio il Portogallo di Cristano Ronaldo in casa dell’Ungheria, squadra cenerentola del girone. In serata la sfida più attesa di questa prima fase di Euro 2020, Francia contro Germania, le due squadre dotate di maggior talento. Andiamo a scoprire i match.

Ungheria-Portogallo, giovani talenti contro CR7

Pur essendo candidata a terminare il girone con 0 punti, l’Ungheria ha nella propria rosa alcuni giovani molto interessanti. A partire dalla difesa, il portiere Gulacsi e il difensore Orban, che si sono messi in mostra con la maglia del Lipsia. Sempre in difesa da tenere d’occhio anche Attila Slazai, difensore del Fenerbache di 23 anni. E non bisogna dimenticare il suo omonimo, Adam Slazai, pronto a prendersi sulle spalle l’attacco. Mancherà purtroppo il talento più cristallino della squadra, vale a dire Szoboszlai, non convocato per Euro 2020 a causa di un infortunio.

Il Portogallo, campione d’Europa in carica, può contare su una squadra formidabile, la più forte vista dal 2006 ad oggi. Ronaldo è la stella della squadra, ma questa volta non sarà da solo. In difesa, oltre al sempre presente Pepe, ci sarà anche Ruben Dias, vero e proprio muro del Manchester City. A centrocampo il talento del Wolverhampton Ruben Neves, e in attacco c’è l’imbarazzo della scelta. Oltre a CR7, i portoghesi possono contare anche su Bruno Fernandes, Diogo Jota e Bernardo Silva. E in panchina c’è un certo Joao Felix.

Francia-Germania, talento sconfinato

Francia e Germania, oltre ad essere due delle favorite di Euro 2020, sono anche le due squadra con maggior talento in ogni zona del campo. Lo scontro più atteso però riguarda i due attaccanti, Mbappè e Havertz. Il francese è già un giocatore affermatissimo, campione del mondo e futuro dominatore, insieme ad Haaland. Il tedesco, dopo una stagione di alti e bassi col Chelsea, si è riscattato al termine della stagione, segnando il gol vittoria in finale di Champions League. Ma non è finita qui.

Al fianco di Mbappè, la Francia può schierare anche Griezmann e il ritrovato Benzema, tornato in Nazionale dopo circa sei anni. E a centrocampo non dimentichiamoci di Pogba e soprattutto di Kantè, in questo momento il miglior centrocampista al mondo. In mezzo al campo la Germania non è da meno, con la coppia Kroos-Gundogan e il talento del Bayern Kimmich. In queste due formazioni formidabili c’è anche un pò di Serie A. Tra i francesi c’è Rabiot, nelle fila tedesche invece Gosens.

