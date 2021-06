Hai bisogno di contattare il call center INPS per assistenza? Ecco tutti gli orari d’apertura, numero verde e il nuovo sito Internet

Anche l’INPS ha i suoi nuovi servizi essenziali. Il Call Center INPS, infatti, è il servizio messo a disposizione dall’ente a tutti i cittadini italiani per richiedere numerosi servizi e documenti. Esso utilizza la rete così da non doversi recare fisicamente in una delle sue sedi sparse su tutto il territorio nazionale. ZON.it ha deciso di illustrare come mettersi in contatto con l’INPS e la tipologia di richieste che è possibile inoltrare tramite il contact center. Il principale canale di comunicazione dell’INPS è il numero verde, parlando direttamente con un operatore o accedere a una serie di servizi automatizzati.

Potrebbe interessarti:

Oggi però è possibile contattare l’ente anche tramite internet, via Skype, tramite PEC, tramite il form telematico INPS Risponde o tramite i recenti canali social aperti dal servizio nazionale su Facebook e Twitter. La prossimità, l’ascolto e lo snellimento delle procedure per l’erogazione dei servizi al cittadino diventano sempre più prioritari per enti nazionali. Sempre più spesso, infatti, i servizi sono accusati di essere nient’altro che vecchi dinosauri burocratici, lenti e inefficienti. Dunque è anche un modo per dare un nuovo tono e svecchiare servizi apparentemente morti.

Rispondere e dare seguito alle richieste dei cittadini in maniera veloce, sicura ed efficace è davvero fondamentale. In momenti di emergenza come questi, durante i quali non ci si può permettere i soliti assembramenti all’interno degli uffici pubblici e non solo, diventa essenziale avere risposte. Gli strumenti tecnologici per farlo ci sono. Occorre semplicemente conoscerli e, armarsi comunque di pazienza, perché all’INPS resta comunque l’onere di rispondere a tutti i cittadini italiani. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il numero verde del call center INPS

Il call center dell’INPS risponde al numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, e dal numero 06 164 164 da cellulare a pagamento (le tariffe variano in base al proprio gestore telefonico). I numeri sono attivi da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Vi è inoltre una serie di servizi automatici attivi 24 ore su 24 compresi i festivi. Se chiamate dall’estero, sul sito dell’INPS è presente l’elenco dei Numeri Verdi Europei.

Il servizio è disponibile in 8 lingue differenti a supporto dei lavoratori stranieri. Una volta composto il numero un messaggio registrato vi guiderà attraverso una serie di scelte fino a specificare a voce il servizio richiesto. Tutto in maniera semplice e intuitiva.

Contattare l’INPS tramite Skype o Internet

Il call center dell’INPS è raggiungibile anche via internet, cliccando semplicemente il tasto call dall’apposita pagina senza dover nemmeno digitare il numero sulla tastiera del telefono. Se si apre la pagina sul proprio cellulare, la funzione permetterà di effettuare direttamente la chiamata. Mentre su computer occorre avere in dotazione i device e gli strumenti necessari (cuffie, microfono ecc.). L’INPS è raggiungibile anche via Skype, avviando la chiamata direttamente dal browser.

Contattare l’INPS tramite PEC

Se disponete di un indirizzo di posta elettronica certificata, e solo in questo caso, potete inviare le vostre richieste all’INPS direttamente al seguente indirizzo: dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it. Se siete a conoscenza della sede o dello specifico ufficio al quale rivolgervi, sul sito è disponibile un elenco completo di tutti gli indirizzi PEC dell’INPS. Ricordiamo che se non disponete di una casella di posta certificata ogni sede INPS dispone anche di una email comune.

Contattare l’INPS tramite Facebook o Twitter

Non esiste solamente il call center INPS. Quest’ultima, infatti, è rintracciabile anche tramite i social network. Su Facebook sono attivi ben quattro profili: INPS per la famiglia, INPS Giovani, INPS per i lavoratori migranti e INPS Credito e welfare dipendenti pubblici. Tutti i giorni, dalle 9 alle 13, è possibile inoltrare richieste o semplici domande inserendole come commento agli ultimi 3 post della pagina.

Gli operatori rispondono entro 48 ore lavorative. @INPS_it è invece il profilo ufficiale dell’INPS su Twitter. Entro poche ore risponde ai vostri tweet di richiesta di assistenza semplicemente commentandoli. Una reale alternativa alla chat.

Il servizio INPS Risponde

INPS Risponde è infine un servizio di form telematico presente sulla propria pagina personale MyINPS sul sito dell’ente. Per accedervi occorre inserire il proprio PIN identificativo, rilasciato dall’ente al momento della registrazione sul sito. Il vantaggio è quello di identificarsi immediatamente e dare la possibilità agli operatori di reperire immediatamente i vostri dati e dare così seguito alle vostre richieste molto più velocemente, contattandovi anche telefonicamente se necessario.

Richiedere assistenza tramite il call center INPS

Nel caso in cui siate più tradizionalisti, invece, preferite parlare vis à vis con un incaricato INPS potete sempre recarvi presso una delle sedi INPS presenti in tutta Italia. Sul sito è presente una pagina dove poter ricercare velocemente la sede INPS più vicina a voi con indirizzo, numeri di telefono, indirizzi mail (certificata e non) e tanto altro ancora.