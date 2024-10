Quando l’evoluzione digitale abbraccia storia, archeologia e tecnologia

di Danilo Iammancino

Tutto quello che vediamo e usiamo oggi ci sembra un frutto scontato ma in realtà è l’evoluzione di millenni di storia, processo che ci ha regalato scoperte prodigiose come la ruota, che hanno rappresentato il primo mattone per costruire il monumento della tecnologia contemporanea.

E cosa c’è di più tecnologico dei giochi di casinò online dove ogni tematica abbraccia la storia, l’archeologia, persino il mondo del cinema e tutte le sue varianti, creando anche un’enciclopedia virtuale intrinseca della sua stessa storia.

Certo, perché non si tratta soltanto di grafiche tematiche, ma anche dei giochi di carte che possono vantare un’importante posizione nella cultura ludica tradizionale: si pensi come esempio al poker, ma soprattutto al blackjack, che deriva dal 21 e che resta simile al Sette e mezzo.

Casinò online e archeologia

Questa è la prima curiosità che salta immediatamente all’occhio: il binomio tra casinò digitali e archeologia. Non è un capriccio dei graphic designer, ma una vera e propria radice culturale profonda, che getta le sue fondamenta più arcaiche nelle popolazioni antiche.

Dai Romani agli Aztechi, dagli Egiziani ai Cinesi, ogni popolo ha dato il suo contributo all’universo ludico e le slot online, così come le grafiche di poker e blackjack, rendono il giusto omaggio agli antenati degli stessi giochi.

Casinò online e tecnologia

Dal passato si arriva al presente e si prosegue verso il futuro ignoto, è questo il motto della tecnologia. I casinò online hanno contribuito all’evoluzione grafica dei software ma anche alle nuove innovazioni degli hardware, dal gioco fisso sulle piattaforme alla diretta in streaming, dal pc allo smartphone.

Se pensiamo ai siti di streaming di sport, cinema e tv automaticamente dobbiamo collegarci ai primi esperimenti dei siti di casinò online con il live streaming in diretta di blackjack online, roulette, poker e altri giochi di carte.

Il Blackjack come esempio storico – tradizionale dei giochi di carte: sì, ma che c’entra col Sette e Mezzo?

Ecco un esempio pratico di gioco che unisce passato, presente e futuro, perché mentre oggi è possibile scegliere il blackjack live con le grafiche tematiche sui siti come Betfair, in passato questo gioco di carte era conosciuto come 21 e, a quanto pare, deriva dal Sette e Mezzo.

Nel blackjack bisogna raggiungere il punteggio ventuno con due o più carte, nel Sette e Mezzo è questo il numero magico che garantisce la vittoria; nel blackjack asso di picche e re di picche vincono su tutti, nel Sette e Mezzo sono il sette e il re di denari a vincere su tutto e tutti.

Potremmo continuare con le analogie tra questi due giochi, sta di fatto che la funzione di diretta streaming live con un croupier o una croupier autentica, rappresenta l’innovazione principale degli ultimi anni.

Le app di ultima generazione

Era il 2004 quando veniva diffuso il primo sito di casinò online per smartphone, oggi è possibile scaricare qualsiasi gioco sui dispositivi mobili grazie alle app e questo rappresenta l’ultimo straordinario segnale di evoluzione di una tecnologia innovativa pronta a essere sempre un passo avanti agli utenti.