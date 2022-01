Fabio Rovazzi, l’addio alla nonna: “Un cuore grande come un palazzo”

Con un post struggente sui social, Fabio Rovazzi ha annunciato la perdita della sua amata nonna: “Ti avevo comprato delle carte giganti perchè ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile. Hai sempre preferito agire un pó nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo“, ha scritto il cantante a corredo di un dolce scatto in compagnia della nonna, scomparsa il giorno prima del 28esimo compleanno del nipote.

“Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo…”, continua Fabio, che ha perso il nonno nel giugno 2020 a causa del Covid.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici (da Javier Zanetti a Nina Zilli, Luca Ward e Nek) e fan del cantante, che ha poi concluso: “Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perchè dentro di me sapevo che ci stavi salutando. Ciao Nonna , ti voglio immensamente bene“.