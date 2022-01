Sissi, confermate le riprese della seconda stagione

Dopo il grande successo ottenuto, Sissi, la serie tv su Elisabetta di Baviera diventata imperatrice d’Austria-Ungheria, avrà una seconda stagione. In primavera inizieranno in Germania le riprese della seconda stagione. Dominique Devenport vestirà nuovamente i panni della protagonista, mentre Jannik Schümann sarà l’imperatore Franz Joseph I d’Austria.

I produttori sono Jens Frels e Andrea Gutzeit, quest’ultimo pure showrunner, insieme a Elena Hell e Robert Krause. La regia è stata, invece, affidata a Sven Bohse. Per quanto riguarda le riprese della prima stagione, sono terminate nell’agosto del 2021 e hanno avuto luogo Germania (Baviera), Austria, Lettonia, Lituania e Ungheria (Budapest).

Le prime puntate hanno narrato l’incontro tra Sissi e l’Imperatore Francesco Giuseppe I. Il matrimonio, però, non è come Sissi si aspettava: la sua sarà una vita fatta di rigidi protocolli e apparenze. Sissi attraverserà momenti difficili che la renderanno una donna sicura di sé e capace di scelte difficili: «Quando penso a Sissi, la prima cosa che mi viene in mente è la sua statua, sul trono, che svetta su tutti, e i tanti miti che ne circondano la figura. Sono davvero felice di interpretare questa nuova Sissi, raccontata per quello che era realmente: una giovane donna, con grandi sogni, forti emozioni, pronta a lottare per la sua visione del mondo e della vita», aveva dichiarato la Devenport sul suo personaggio.