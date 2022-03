Fabrizio Bentivoglio è Raul Gardini in una docufiction Aurora Tv

Lunedi’ 7 marzo 2022 sono iniziate le riprese di “Raul Gardini”, la nuova docufiction coprodotta da Rai Fiction e Aurora tv Banijay, per la regia di Francesco Micciche’. La docufiction, interpretata da Fabrizio Bentivoglio, Pilar Fogliati (che per Aurora Tv è già stata protagonista della serie Cuori, in odore di rinnovo per una seconda stagione), Helene Nardini, Sara D’Amario e Stefano Abbati tra gli altri, racconta la figura di Raul Gardini attraverso la partecipazione del Moro di Venezia alla Louis Vuitton Cup e all’America’s Cup nei primi anni ’90.

La sceneggiatura è di Denise Pardo, Giovanni Filippetto e Francesco Micciché

Le riprese si svolgeranno prevalentemente a Ravenna e la messa in onda è prevista prossimamente