Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 11 Marzo 2022: Bilancia appannata

Ariete Ogni tanto ci sono dei ritorni legati al passato soprattutto quando ci sono molti pensieri! Possono quindi tornare giornate un po’ strane ed è inevitabile qualche conflitto. Un po’ di attenzione in questo periodo è necessaria.

Toro Nonostante una settimana piuttosto pesante, il Toro avrebbe bisogno di maggiore serenità a livello sentimentale. Le coppie più in crisi devono stare attente, possono nascere tensioni. Cercate solo di stare con le persone che amate di più.

Gemelli Se non vi sentite completamente capiti a livello sentimentale potreste anche cercare un’altra persona. Non dovete essere troppo in pensiero perché quello che ora vi sembra difficile da raggiungere a Maggio sarà più alla vostra portata.

Cancro Avete fuoco nelle vene da questo venerdì nonostante qualche piccolo dubbio che resiste nelle sensazioni. Questo fine settimana sarà caratterizzato da una fase di recupero, l’amore ha ora un posto importante nella vostra vita. In questi giorni non tiratevi indietro se c’è da ottenere qualcosa, saranno due settimane particolarmente importanti.

Leone In questi giorni il lavoro prende tutti i pensieri…ma l’amore? Ci sono dubbi, certo, e sarà difficile lasciarsi andare a passioni. In questo fine settimana è importante cercare di essere cauti a meno che voi non vogliate approfittare della situazione per tagliare quello che non vi va più bene.

Vergine Torna maggiore tranquillità in questo venerdì. Nei giorni scorsi è successo un po’ di tutto e siete stati nervosi per diversi motivi. Siete un segno riservato ma è molto importante confidarsi e aprirsi con gli altri. Questo weekend può parlare d’amore.

Bilancia Sarà un venerdì particolare perché se ci sono attriti è probabile che tra oggi e domenica voi abbiate di nuovo a che ridire. Il periodo resta appannato per tutti quelli che sono soli ma non bisogna darsi per vinti. Venere torna favorevole quindi si potrà fare di più nel prossimo periodo.

Scorpione Ritrovate lentamente quella emozione positiva che è stata assente a inizio settimana. Questo venerdì resta faticoso, intendiamoci, e molti Scorpione si sveglieranno stanchi e preoccupati. In amore attenti a non commettere errori, e state attenti anche all’interno delle mura domestiche e famigliari. Andate oltre le situazioni spiacevoli, sfruttate questo periodo di piccoli miglioramenti per cercare, e trovare, serenità interiore.

Sagittario Dopo due giorni pesanti oggi si va verso un fine settimana migliore. Sabato e domenica sono giornate che iniziano a dare qualche speranza in più. Aprile sarà un mese importante per gli incontri anche di studio o di lavoro, nei periodi difficili la mente aguzza l’ingegno. Cogliete al volo una idea o un’occasione.

Capricorno Meglio non stuzzicarvi troppo se mettete il muso lungo. Oltre la vostra capacità di esprimere i sentimenti e le emozioni, questi tre giorni partono con qualche dubbio. Ultimamente siete stati molto severi, soprattutto con voi stessi, perché non avete chiarito determinate situazioni.

Acquario Momento di riflessione su passato e futuro, molto dipende sicuramente dall’età ma la situazione sociale è comunque pesante anche se si va avanti. L’Acquario è un segno che si adatta meglio alle situazioni e alle trasformazioni che la vita impone. Venere porta desideri speciali e trasgressivi.