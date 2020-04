Per Meloni di FdI la task force contro le fake news “limita la libertà”. Ineccepibile la risposta del sottosegretario Martella

Nei giorni scorsi il sottosegretario con delega all’Editoria Andrea Martella, ha istituito una task force contro le fake news in materia di Coronavirus, composta da rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Agcom e della Protezione Civile, oltre che da alcuni professionisti impegnati a vario titolo nel mondo della comunicazione.

Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tale unità sarebbe una limitazione della libertà; ma Martella ne ha difeso subito l’utilità onde evitare lo scompiglio e tutelare la salute dei cittadini: “Combatte la disinformazione, non le opinioni”, chiosa il sottosegretario.

Come detto, la task force contro le fake news si avvale anche di alcuni professionisti del mondo della comunicazione, che vi collaborano a titolo gratuito. Ecco chi sono: Riccardo Luna (giornalista e scrittore, nonché editorialista di Repubblica), Francesco Piccinini (direttore di Fanpage), David Puente (responsabile fact-checking per il giornale online Open), Ruben Razzante (professore di diritto dell’informazione alla Cattolica di Milano), Luisa Verdoliva (docente di Elaborazione dei segnali multimediali alla Federico II di Napoli), Giovanni Zagni (direttore di Pagella Politica), Fabiana Zollo (ricercatrice sui flussi informativi online alla Ca’ Foscari di Venezia) e il medico Roberta Villa.

Obiettivo dell’unità è quello di evitare il propagarsi di bufale circa l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, ed evitare la messa in atto di comportamenti che possano vanificare, in un momento delicato come questo, gli sforzi a cui tutti siamo chiamati.

