In un’intervista all’emittente statunitense NBC, Giuseppe Conte ribadisce l’importanza della scienza. E non sa quando finirà la quarantena

Uno stato perenne d’incertezza, che sta gettando le persone nello sconforto più totale e sta contribuendo ad acuire la sofferenza della gente. Il periodo di quarantena per il Coronavirus è certamente l’emergenza più dura che l’Italia abbia mai affrontato da molto tempo a questa parte, e anche lo stesso Governo deve ancora capire per bene le strategie per affrontarla. Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, in un’intervista alla NBC, ha ribadito l’importanza delle prove scientifiche per avere una giusta scelta politica.

“L’attuazione di ogni decisione va effettuata con la massima trasparenza. I risultati finora indicano che siamo sulla buona strada. Purtroppo, nonostante la bontà delle nostre operazioni, oltre 15 mila vita italiane sono andate perdute. Proprio per questi motivi sono state adottate misure molto rigide. Restate a casa il più possibile. Non uscite.” ha dichiarato Conte nel corso della sua intervista alla NBC.

Il Presidente del Consiglio, parlando nel merito del Coronavirus, successivamente, ha anche aggiunto che la vicinanza nei confronti del popolo italiano non è in discussione. Inoltre, ha ancora una volta calcato la mano sulla voglia da parte degli italiani di “sacrificarsi” in questo momento così difficile dal punto di vista storico. Lo Stato, secondo il premier, non lascerà “a secco” gli italiani.

“Stiamo chiedendo al nostro popolo un grande sacrificio. Ne sono consapevole. Ma è l’unico modo per sconfiggere la pandemia tutti insieme.” ha poi concluso lo stesso presidente del Consiglio.

Leggi anche