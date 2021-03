Secondo i media turchi, Rocco Commisso avrebbe individuato in Fatih Terim l’allenatore giusto per far ripartire il progetto viola

Continua l’operazione nostalgia della Fiorentina, dopo Prandelli, il presidente Commisso avrebbe individuato in Fatih Terim la persona giusta per far ripartire l’ambizioso progetto che ha in mente la società italo-americana.

Secondo quanto riportato dal portale “Sportx“, l’eccentrico presidente viola sarebbe deciso a portare l’allenatore turco a Firenze per la prossima stagione, tanto che avrebbe già avviato i contatti col diretto interessato.

Terim, già allenatore della Fiorentina nella stagione 2000/2001, non avrebbe ancora dato una risposta a Commisso. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta ufficiale al tecnico che, però, rimane concentrato sul suo Galatasaray e sull’eventualità di chiudere la propria carriera da allenatore proprio col il club che tanto ama.

Un’operazione che, però, non farebbe tanto felici i tifosi viola che vorrebbero alla guida della propria squadra del cuore un allenatore moderno, capace di riportare la squadra ai fasti di un tempo e di risollevare l’umore di una piazza che da troppo tempo è lontana dalle zone nobili della classifica.

Il presidente Commisso farebbe meglio a lasciare queste delicate decisione ai propri dirigenti, professionisti qualificati proprio a prendere queste decisioni, giuste o sbagliate che siano.